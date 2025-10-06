« Montmartre » du 6 octobre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1



Montmartre, vos épisodes inédits du lundi 6 octobre 2025 – Ce lundi soir sur TF1, seconde soirée de la série « Montmartre » avec Alice Dufour, Claire Romain, Hugo Becker, Mikaël Mittelstadt, ou encore Benjamin Baroche. Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Montmartre » du 6 octobre 2025, vos épisodes

Épisode 3 : Céleste doit concevoir un numéro novateur afin de sauver L’Éléphant rose, menacé de fermeture par le ministre à la suite du scandale. Arsène, sur le point de partir pour l’Amérique, est sollicité par Augustine, qui lui demande de l’aider à retrouver Octave. De son côté, Rose prend des risques en posant pour un artiste inconnu de Montmartre, malgré les avertissements de sa sœur.

Épisode 4 : Léon accepte que Céleste l’accompagne à Saint-Loup afin d’enquêter sur le meurtre de son père. Pendant ce temps, Octave et Arsène, à la recherche de financements pour leur moteur électrique, montent un combat de boxe clandestin. Quant à Rose, elle réalise que Charles n’est pas celui qu’elle croyait connaître.



Personnages et interprètes

Avec : Alice Dufour (Céleste), Victor Meutelet (Arsène), Claire Romain (Rose), Hugo Becker (Léon), Pablo Pauly (Youri), Thibault de Montalembert (Juge Rochefort), Cristiana Reali (Comtesse Ismerie), Mikaël Mittelstadt (Charles), Axel Mandron (Octave), Roxane Turmel (Madeleine), Clément Moreau (Georges), Nicolas Martinez (Ernest), Sylvie Debrun (Manon), etc.

Et avec la participation de : Mathilde Seigner (Augustine), Valérie Karsenti (Sarah Bernhardt), Benjamin Baroche (Maurice Larcourt)