Audiences 5 octobre 2025 : « En eaux très troubles » en tête devant « Skyfall »

Audiences 5 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « En eaux très troubles », qui a intéressé 2,69 millions de téléspectateurs pour 15,6% de pda.





C’est devant France 2 avec la rediffusion du film « Skyfall », qui a été suivi par 2,42 millions de téléspectateurs pour 14,8% de pda.







Audiences 5 octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un inédit de la série « Brokenwood », qui a réuni 2,28 millions de téléspectateurs pour 12,5% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,97 million de téléspectateurs pour 11,6% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie