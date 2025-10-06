Audiences 5 octobre 2025 : « En eaux très troubles » en tête devant « Skyfall »

Par /

Audiences 5 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « En eaux très troubles », qui a intéressé 2,69 millions de téléspectateurs pour 15,6% de pda.


C’est devant France 2 avec la rediffusion du film « Skyfall », qui a été suivi par 2,42 millions de téléspectateurs pour 14,8% de pda.

Capture TF1


Audiences 5 octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un inédit de la série « Brokenwood », qui a réuni 2,28 millions de téléspectateurs pour 12,5% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,97 million de téléspectateurs pour 11,6% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

