N’oubliez pas les paroles du 3 octobre : Lucas éliminé, Angélique démarre fort

N’oubliez pas les paroles du vendredi 3 octobre 2025, l’élimination de Lucas

Dans le détail ce vendredi soir, Lucas a remporté la somme maximale de 20.000 euros de gains sur la première émission mais il a ensuite été éliminée sur la seconde. C’est Angélique qui est devenue maestro et on peut dire qu’elle démarre fort avec 20.000 euros de gains d’entrée !

N’oubliez pas les paroles du 3 octobre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.