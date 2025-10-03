Mask Singer : quelle star est sous le Doudou étoile ? Indices et pronostic !



Mask Singer saison 8 tous les indices sur le Doudou étoile – Camille Combal présentera le 3ème prime de la saison de « Mask Singer » ce vendredi soir avec les 7 costumes encore en course. Parmi eux, le Doudou étoile. Qui est derrière ? On fait le point sur les indices !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : quelle célébrité est dans le masque du Doudou étoile ?

Impossible de passer à côté du Doudou ! Avec son immense sourire, ses yeux bleus étincelants soulignés de longs cils dorés et sa silhouette d’étoile blanche parsemée de petites étoiles multicolores, il fait partie des costumes les plus attendrissants de cette saison. Bordé de dorures et coiffé d’un bonnet de nuit assorti, il semble tout droit échappé d’un rêve d’enfant.

Mais derrière cette apparence douce et féérique se cache une véritable personnalité. Les indices laissés évoquent un artiste capable de tenir la scène pendant 90 minutes, d’émouvoir et de captiver son public, aussi à l’aise au théâtre qu’au cinéma.



Chez Stars-Actu, un nom s’impose face à ces éléments et à cette voix que nous avons reconnue : Jean Benguigui.

Récapitulatif des indices :

– le coeur, les cuisses et la tête

– tenir la distance

– tenir 90 minutes

– marquer les esprits

– Antoine Griezmann

– il a baigné dans l’univers du cinéma depuis son plus jeune âge

– s’il adore partager sa passion pour le 7e art, il aime aussi partager la lumière avec d’autres

– ses débuts se sont faits en famille, mais sa carrière l’a amené sous les projecteurs, même ceux des personnalités les plus célèbres, à l’image de Michael Jackson qui serait venu le voir sur scène

– l’oeil de Loft Story

– ami

– gifle

– Les fourberies de Scapin

– des cartes as

– Valérie Bègue

Propositions des enquêteurs : Arthur Jugnot, Alexandre Brasseur, Pierre Lescure, Gérard Louvin, Michel Boujenah, Dominique Besnehard, Francis Perrin

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Doudou étoile ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 3 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.