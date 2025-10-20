Plus Belle La Vie du 20 octobre 2025 : Laura reçoit une nouvelle menace ! (résumé + extrait vidéo épisode 445 en avance)



Plus belle la vie du 20 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 445 de PBLV – Laura va recevoir une nouvelle menace cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Morgane prend les choses au sérieux et enquête tandis qu’Ariane ne compte pas lâcher Ophélie…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 octobre 2025 – résumé de l’épisode 445

À la résidence, Morgane vient prendre des nouvelles de Laura et lui demande si les rumeurs de menaces sont vraies. Laura minimise la situation, affirmant qu’il s’agissait simplement d’un type qui voulait lui voler son sandwich. Morgane, elle, sait qu’il est question d’une menace de mort. Pour Laura, ce n’était qu’une « malédiction ». Morgane pense qu’elle devrait porter plainte, mais Laura refuse catégoriquement.

Au commissariat, Morgane en parle à Patrick. Elle veut ouvrir une enquête, mais Patrick estime que, sans plainte, il ne s’agit que d’une altercation et de paroles en l’air. Morgane lui rappelle qu’ils auraient pu éviter le drame du voisin du Pavillon des Fleurs si une enquête avait été ouverte plus tôt. Patrick finit par céder : elle peut enquêter, mais seule. Devant le cabinet médical, Morgane interroge Vadim : tous les témoins ne se souviennent que de son bandana rouge. Elle lui demande s’il a remarqué autre chose, mais il assure que non.



Au Pavillon des Fleurs, Éric retrouve Laura en présence de Baptiste. Éric lui explique que son ancienne boîte cherche un profil comme le sien pour une mission de sécurité à 15 euros de l’heure : un défilé de mode sur le toit du MUCEM, le soir d’Halloween. Laura lui confie qu’on lui a prédit sa mort avant la Toussaint. Éric comprend que cette prédiction l’a marquée. Pendant qu’il prend un appel, Baptiste discute avec Laura de sorcellerie et de protection : il porte un collier censé bloquer les sorts et le lui prête jusqu’à la Toussaint.

À la résidence, Laura observe le collier que lui a confié Baptiste. Elle le pose, puis décide finalement de le garder dans sa poche. En rentrant dans sa chambre, elle découvre… un rat mort.

De son côté, Ariane interroge Ophélie chez les Vavin. Ophélie prétend avoir déjà tout dit, mais Ariane insiste, rappelant qu’Hugo est toujours en fuite avec l’argent. Sylvie intervient, reprochant à Ariane d’avoir déjà arrêté Victor à tort, et lui demande de partir. Avant qu’elle ne s’en aille, Ophélie déclare que c’est Éric Normand qui a caché la drogue — elle l’a entendu en parler avec Vanessa.

Ariane retrouve ensuite Éric pour lui parler de Vanessa Kepler : Ophélie a cité son nom. Éric nie, mais finit par admettre qu’il a bien un lien avec la cocaïne. Il assure toutefois que Vanessa le tient et qu’il ne peut rien révéler. Ariane lui demande s’il a un rapport avec la disparition d’Hugo — il jure que non.

Plus tard au commissariat, Ariane couvre Éric auprès de Patrick. Patrick lui demande ensuite pourquoi elle a de nouveau interrogé Ophélie Kepler. Ariane développe sa théorie : Ophélie serait la complice d’Hugo Basque et sa disparition serait une mise en scène. Patrick n’y croit pas. Ariane émet une autre hypothèse : Hugo serait mort et Ophélie l’aurait tué. Patrick reste sceptique, rappelant qu’Interpol a pris le relais. Mais Ariane veut continuer à surveiller Ophélie — persuadée qu’elle finira par commettre une erreur.

Pendant ce temps, Jennifer surprend Louis avec son kit de crochetage. Jennifer confie que Barbara n’a jamais voulu lui apprendre. Louis lui montre alors comment faire, directement sur la porte d’entrée… Plus tard, Jennifer a bouché la serrure. Paniquée, elle voit Louis sortir une épingle de ses cheveux pour débloquer la porte. Troublée, elle le regarde faire… et il parvient à ouvrir avant de filer au commissariat.

VIDÉO Plus belle la vie du 20 octobre 2025 – extrait vidéo

