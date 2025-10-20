Demain Nous Appartient du 20 octobre : Violette et Bastien se mettent en danger (résumé + vidéo épisode 2056 en avance)



Demain nous appartient du 20 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2056 de DNA





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 20 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2056

Au boot camp, les élèves se réveillent après une nuit à la belle étoile. Bastien accuse Marceau d’avoir jeté son sac alors que Violette tente d’apaiser les tensions. Mélody, Fred et Samuel forment deux équipes : Violette, Ellie et Marceau contre Bastien, Kevin et Diane. Après une dispute entre Bastien et Marceau, Erica rapporte enfin le sac perdu. Lors de la première épreuve, Violette et Diane gagnent et deviennent capitaines.

Le soir, Mélody contacte secrètement Georges, tandis que Fred révèle à Samuel qu’il est au courant de sa rupture avec Marine. Marceau essaie de se servir de la vodka mais Samuel l’a remplacée par de l’eau. Dans la nuit, Violette s’isole pour fumer. Rejointe par Bastien, elle évoque Jordan et ils vont se balader… Ils se retrouvent face à une maison abandonnée marquée « Danger ».



À Sète, Erica se prépare pour l’apéro de réconciliation chez Sara et Roxane. Décidée à arrêter de fumer, elle offre un déguisement à Enora, qui met mal à l’aise ses mères Plus tard, Bart lui conseille de ne pas brûler les étapes.

William, en pleine forme, bat Nordine aux jeux et à la course. Il met en garde une joggeuse sur un grain de beauté suspect mais celle-ci le prend pour un harceleur… Plus tard, Christelle la rencontre : elle s’appelle Dhélia et le courant passe bien entre elles.

VIDÉO Demain nous appartient du 20 octobre – extrait de l’épisode

