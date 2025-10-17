Star Academy : la quotidienne du “Before” avec les influenceurs est disponible sur TF1+



Publicité





À la veille du grand lancement de la Star Academy 2025, TF1+ dévoile dès aujourd’hui la quotidienne spéciale du “Before”, sponsorisée par Zalando. Une immersion inédite au château de Dammarie-les-Lys, où sept influenceurs ont vécu la véritable vie d’académiciens pendant 24 heures !











Publicité





🌟 Sept influenceurs en mode Star Ac’

Pendant une journée complète, Paola Locatelli, Océane Amsler, Bilal Hassani, Mayadorable, Sundy Jules, Sulivan Gwed et Samia Kanaan ont intégré le château pour une expérience unique.

Au programme : cours de chant, d’expression scénique et de sport avec les professeurs emblématiques de l’émission, le tout dans les conditions réelles de la Star Academy.



Publicité





👗 Une salle exclusive dédiée à la mode

Grande nouveauté pour ce “Before” : une salle exclusive consacrée à la mode, imaginée avec Zalando. Les influenceurs y ont exploré leur style personnel et travaillé sur leur identité artistique, un passage obligé pour tout futur artiste en devenir.

🎥 Une immersion à découvrir dès maintenant sur TF1+

Entre répétitions, fous rires et moments de complicité avec les professeurs, cette quotidienne spéciale promet une plongée fun et inspirante dans les coulisses de la Star Ac. Rendez-vous dès maintenant sur TF1+.

Un avant-goût parfait avant le prime de lancement de la Star Academy 2025, diffusé ce samedi 18 octobre à 21h10 sur TF1.