Mask Singer : on a démasqué la star sous le Lapin ! Les indices et notre prono

Mask Singer saison 8 tous les indices sur le Lapin – C’est ce soir que Camille Combal présentera la demi-finale de la saison 8 de « Mask Singer ». Alors qu’ils ne sont plus que 4 costumes encore en compétition, le Lapin a totalement perdu les enquêteurs et son nom n’a jamais été cité ! On vous en dit plus avec les indices et notre prono.





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : qui se cache sous le masque du Lapin ?

Le Lapin semble tout droit sorti d’un conte enchanté. Drapé dans un costume éclatant aux mille couleurs, il incarne à merveille l’alliance du raffinement et de la fantaisie, avec une élégance teintée de mystère. Sa douce fourrure immaculée, ses longues oreilles de velours et son regard pétillant lui confèrent un charme à la fois attendrissant et malicieux.

Son haut-de-forme, orné de plumes et de cartes à jouer, accentue sa dimension théâtrale et nous transporte dans l’univers fantasque du Chapelier fou d’Alice au pays des merveilles. Sa veste richement brodée, parée de motifs floraux scintillants, parachève une allure féerique et flamboyante qui capte instantanément tous les regards. Un costume lumineux, poétique et singulier, derrière lequel pourrait bien se dissimuler une voix familière, à la fois sensible et puissante.



Chez Stars-Actu, nous en sommes convaincus : tous les indices pointent vers Ycare ! Révélé dans La Nouvelle Star, le chanteur a partagé la scène des Enfoirés aux côtés de Michaël Youn et Christophe Maé. Auteur, compositeur et interprète, il a su imposer son univers sensible et poétique. Le Mont Saint-Michel fait écho à sa chanson « D’autres que nous – 14 boulevard Saint-Michel », le chiffre 16 rappelle l’âge auquel il a été victime d’un grave accident, et la guitare, bien sûr, symbolise son instrument fétiche.

Récapitulatif des indices :

– les mots « Thèse » et « Antithèse »

– il a beaucoup changé de pays

– sur scène, il a toujours raconté sa vie, celle « de l’histoire d’un mec » (Coluche)

– il a tout quitté pour vivre sa passion

– il a côtoyer des artistes dingue, dingue, dingue. Il a un lien fort avec Christophe Mae

– il connait bien Michaël Youn

– lorsque le monde l’a découvert, il partageait la scène

– Enfoiré

– château

– le Mont Saint Michel

– il a chanté sur la scène de l’Olympia

– 16 ans

– Jeune & imbécile

– un ange

– flamant rose

– il est auteur, compositeur et interprète

– la guitare

– les hiboux

– Patrick Fiori

– un jeu d’échecs

Propositions des enquêteurs : David Hallyday, Emmanuel Moire, Jean-Baptiste Maunier, Merwan Rim

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Lapin ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 17 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.