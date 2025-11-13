13h15 le samedi du 15 novembre : au sommaire aujourd’hui

Par /

13h15 le samedi du 15 novembre 2025 : le sommaire aujourd'hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse.


Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

13h15 le samedi du 15 novembre : au sommaire aujourd'hui
13h15 le samedi du 15 novembre 2025 : « Première garde »

En France, l’Occitanie fait partie des régions les plus fortement impactées par le dérèglement climatique. L’émission 13h15 le samedi y a rencontré des agriculteurs qui luttent chaque jour pour préserver et cultiver leurs terres, un patrimoine familial transmis de génération en génération.

L’équipe de 13h15 le samedi s’est rendue sur place pour écouter ceux qui font face à des difficultés accrues par les aléas climatiques : épisodes de canicule, orages violents, intempéries à répétition…


Jean-François, Hugo, Christine, Thomas et Charles subissent ces dernières années une sécheresse persistante, mais aussi des phénomènes météorologiques toujours plus intenses et destructeurs. Pour eux, leur exploitation est bien plus qu’un simple travail : c’est l’histoire de leur famille. Et il n’est pas question d’abandonner.

