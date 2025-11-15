Star Academy 2025 : le programme de la semaine 5 et du prime du 21 novembre



Star Academy du 15 novembre 2025, programme – Quel programme pour la cinquième semaine des élèves à la Star Academy 2025 ? Après un cinquième prime riche en émotion et l'élimination d'Ema, ils ne sont plus que 13 élèves au château de Dammarie-les-Lys ce samedi.











La semaine des anciens

Et alors que les évaluations auront lieu exceptionnellement dimanche soir, Michaël Goldman a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le vendredi 21 novembre.

Cette semaine à la Star Academy, place à la semaine des surprises ! Et la première de ces surprise, c’est les évaluations. Si les académiciens pensent passer leurs évaluations lundi matin, elles auront en réalité lieu dimanche soir à la surprise générale, une heure après l’annonce de Michaël Goldman ! Les académiciens vont tirer une chanson au sort, comme c’était le cas les saisons précédentes, et ils auront ensuite une heure pour la préparer.

Et au cours de la semaine, des artistes et personnalités jamais vus à la Star Ac vont venir au château. Léa Situation sera la première à venir au château ce samedi pour passer la journée avec les élèves. Il y aura aussi des surprises sur le prime, les élèves apprendront des chansons sans savoir avec qui ils les chanteront.



Le planning de la semaine

L’emploi du temps de cette seconde semaine a été affiché au château.

Le planning avec évaluation lundi… ils sont tellement pas prêts

Le debrief commence encore super tôt dimanche #StarAcademyLelive pic.twitter.com/qKDaLpklA6 — Not Lois. 🪩💫 (@yesno_m8be) November 15, 2025

Rendez-vous cet après-midi à 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.