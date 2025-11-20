C à vous du 20 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 20 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Narcotrafic : la guerre est-elle perdue ? Eric Dupond-Moretti, ancien Garde des Sceaux et ministre de la Justice et Bertrand Monnet, professeur à l’EDHEC, spécialiste de l’économie du crime, sont ce soir les invités de C à vous

🔵 Phrase choc du Chef d’Etat-major des armées, kit de survie : la France est-elle prête en cas de conflit ? On en parle avec le Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Serge Lama pour son nouvel album “Poètes” et l’émission “Le dernier rappel”, demain soir à 21H10 sur France 3

📖 Tony Estanguet pour son livre « Par amour du sport »

📖 Charline Vanhoenacker pour son livre « Un canari dans la mine »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 20 novembre 2025 à 19h sur France 5.