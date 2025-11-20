Un Si Grand Soleil Spoiler : Lucas passé à tabac, Sybille prête à s’attaquer à Emma ! (épisode du 24 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1799 du 24 novembre 2025 – On peut dire que les choses ne vont pas s’arranger pour Lucas dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Sybille ne compte pas le lâcher et elle ne va pas hésiter à le passer à tabac !











Une nouvelle livraison doit avoir lieu chez L Cosmétiques avec encore une fois des montres à récupérer à l’intérieur. Richard dit à Sybille de se débrouiller pour que Lucas s’en charge encore. Lucas n’a pas envie et prévient Dimitri : il va prévenir la police !

Chez L Cosmétiques, Enric découvre que les cartons d’huiles essentielles de la précédente livraison ont été ouverts… Mais comme rien n’a été volé, il décide de ne pas chercher plus loin.

Le soir, Sybille attend Lucas dans une rue déserte et le passe à tabac… Elle lui dit que s’il ne fait pas ce qu’elle demande, la prochaine fois elle s’attaquera à Emma !



