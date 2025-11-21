C à vous du 21 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 21 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 utte contre le narcotrafic, plan « zéro portable en prison »… Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice est ce soir l’invité de C à vous

🔵 Neige en plaine, gelées… Une masse d’air polaire entraîne une chute des températures. On en parle avec Évelyne Dhéliat, présentatrice météo chez TF1 et Nicolas Berrod, du Parisien-Aujourd’hui en France.



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Laurent Baffie pour son spectacle “Oh putain Laurent”

📖 Guy Balavoine pour le spectacle « Balavoine, ma bataille”

📖 Ophélie Meunier & Jeanne Métivier pour le doc “Zone Interdite : Trisomie 21, un grand truc en plus” sur M6

