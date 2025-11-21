Un Si Grand Soleil Spoiler : Emma alerte Alix (épisode du 25 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1800 du 25 novembre 2025 – Lucas s’est fourré dans de sales draps dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Alors que Sybille va le passer à tabac et le menacer de s’en prendre à Emma s’il ne fait pas ce qu’elle demande, dans quelques jours, la situation va empirer.











En effet, Sybille confie une mission encore plus dangereuse à Lucas et Dimitri… Ils vont devoir intervenir en pleine nuit et ouvrir une cinquantaine de cartons chez L Cosmétiques ! Dimitri veut tout arrêter, d’autant qu’Emma l’a appelé et lui a dit que Lucas s’est fait frapper. Mais Lucas lui parle des menaces sur Emma, il refuse désormais d’aller voir la police.

Aux Sauvages, Alix remarque qu’Emma n’est pas dans son assiette. Très inquiète pour Lucas, Emma finit par lui parler. Elle lui parle de l’agression de Lucas et de ses rentrées d’argent, elle pense qu’il s’est mis dans une sale histoire. Alix assure à Emma qu’elle est là et elle ne compte pas rester sans rien faire. Alix dit à Ulysse qu’elle compte faire suivre Lucas pour en savoir plus, elle lui demande de faire ça pour elle… Mais Ulysse refuse catégoriquement de faire quoique se soit pour Lucas.

Comment Alix va-t-elle faire pour venir en aide à Lucas ? Va-t-elle réussir ?



