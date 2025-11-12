Demain Nous Appartient du 12 novembre : Jordan et Judith en danger ! (résumé + vidéo épisode 2073 en avance)



Demain nous appartient du 12 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2073 de DNA – Violette va alerter Jordan suite au bleu d’Esmée dans votre série « Demain nous appartient ». Et Jordan et Judith vont reprendre leur enquête, se mettant en grand danger…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 12 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2073

Au Spoon, Violette reconnaît que Jordan avait peut-être raison au sujet des sœurs Colin et lui parle de la réaction étrange d’Esmée en voyant son bleu. Elle propose de l’aider à enquêter. Jordan accepte et avertit Judith, qui continue à chercher leur adresse. De son côté, Diane taquine Esmée sur son attirance pour Bastien et lui rappelle son passé avec Violette. Quand Esmée lui raconte que Violette a vu son bleu, Diane la rassure : elle ne dira rien, mais lui conseille de rester discrète.

Jordan tente ensuite de fouiller le bureau de la proviseure pour trouver l’adresse des Colin, sans succès. Judith, plus prévoyante, a acheté un traceur GPS. Ils demandent à Violette de le glisser dans le sac d’Esmée, ce qu’elle réussit à faire sans se faire remarquer. Le soir, grâce au traceur, Jordan et Judith retrouvent la maison des Colin. En entrant dans le jardin, Judith fait tomber un pot, alertant Luc, qui sort armé. Le couple se cache, paniqué.



À l’hôpital, la vidéo de William critiquant Marianne lui parvient rapidement. Prévenu par Samuel, William vient s’excuser et demande à réintégrer son poste. Marianne accepte et le remet de garde dès le week-end.

Chez les Julliard, Violette questionne Charles sur sa rupture avec Valentine. Il évoque une séparation d’un commun accord, mais Violette va vérifier la version de Valentine, qui prétend l’avoir trompé. Charles est soulagé qu’elle garde le secret sur la vraie raison de leur rupture…

VIDÉO Demain nous appartient du 12 novembre- extrait de l’épisode

