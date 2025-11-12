Star Academy estimations : Théo L. en tête devant Léane, Ema en retard (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que pour cette quatrième semaine au château, le directeur et les professeurs ont choisi de nominer Ema, Léane et Théo L.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Théo L. qui est en tête avec 42% des votes.







Il est suivi de près par Léane, juste derrière avec 38%. De son côté, Ema est en retard avec seulement 20% des votes de notre sondage. Cette semaine, ça s’annonce donc serré et rien n’est joué !

Rappelons que les téléspectateurs sauveront l’un des trois nominés tandis que les deux autres auront leur destin entre les mains des académiciens, qui voteront vendredi soir en fin de prime pour désigner celui qui retournera au château.



Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre candidat préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage Star Academy nominations semaine 4

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.