Grands reportages du 15 novembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 14h50 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 15 novembre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 14h50 : « Affaire Magnin : les pilleurs d’héritages » (inédit)

Ils étaient notaires, directeur d’Ehpad ou encore avocat. Des professionnels au-dessus de tout soupçon… jusqu’à ce que la justice révèle l’existence d’un vaste réseau de détournement d’héritages orchestré par un ancien notaire radié, Jean-Louis Magnin. Pendant plus d’un an, une équipe de Grands Reportages a enquêté et dévoile pour la première fois les mécanismes d’une escroquerie hors norme.

L’affaire débute dans l’Allier, en 2015. Un homme âgé, sans famille, se suicide dans sa maison isolée. Chargé d’un simple inventaire, David Oriot, commissaire de justice à Vichy, va sans le savoir mettre au jour les premières fissures d’un réseau tentaculaire.



La section de recherche de Clermont-Ferrand ouvre alors une enquête. On y découvre que Jean-Louis Magnin, radié depuis 2004 pour abus de faiblesse, a mis au point une véritable méthode : faux héritiers, testaments manuscrits falsifiés…

Sur le banc des accusés figurent un directeur d’Ehpad chargé d’identifier les résidents fortunés sans descendants, une fausse héritière, un notaire — complice ou trop crédule — ainsi qu’un avocat soupçonné d’avoir brouillé les pistes. Au total : onze successions détournées et un préjudice estimé à plus de 10 millions d’euros.

Entre enquête journalistique et tension judiciaire, ce numéro de Grands Reportages révèle les dessous d’un scandale d’une ampleur exceptionnelle.