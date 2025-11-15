Plus Belle La Vie spoilers : Barbara arrêtée, Thomas inquiet, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 17 au 21 novembre 2025)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 17 au 21 novembre 2025 – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête sur la mort de Chabrol.







Au Mistral, Barbara reçoit une contravention qui la fait paniquer… Elle n’a pas utilisé sa voiture mais celle-ci a été flashée l’après-midi où Chabrol a été tué ! Elle interroge Jennifer, qui assure ne pas lui avoir emprunté à cet horaire là. Barbara se rend alors au garage où est sa voiture et c’est le choc : elle est accidentée à l’avant et présente des traces de sang ! Barbara décide alors d’incendié sa voiture en bord de mer…

Mais au commissariat, Charlotte annonce avoir identifié le véhicule qui a percuté Chabrol. Il s’agit d’une Clio et Jean-Paul fait le lien avec la voiture de Barbara. La cheffe du Mistral va être arrêtée et soupçonnée du meurtre de Chabrol.



Pendant ce temps là, Thomas s’inquiète encore pour Baptiste, qu’il voit de plus en plus proche de Chloé. Et Apolline est mal à l’aide avec Léa. La médecin ne sait plus comment s’y prendre avec la jeune femme.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 (épisode 465) : Les policiers poursuivent l’enquête et cherchent qui aurait pu en vouloir à la victime. Alors qu’il parvient difficilement à joindre les deux bouts, Baptiste profite d’une aide précieuse. Entre deux résidents à Massalia, l’ambiance est à la séduction.

Mardi 18 novembre 2025 (épisode 466) : Dans l’enquête, les policiers suivent une piste, mais restent circonspects. En parallèle, Barbara reçoit un courrier qui l’amène à faire une glaçante découverte. Mal à l’aise, Apolline hésite à changer de médecin.

Mercredi 19 novembre 2025 (épisode 467) : Boher et Ariane obtiennent des informations qui pointent un nouveau suspect. Au Mistral, Thomas s’inquiète encore des décisions de son fils. Devant son amie Mirta, Yolande se régale de l’article sur Robert.

Jeudi 20 novembre 2025 (épisode 468) : Dans l’enquête, le suspect clame son innocence malgré des preuves accablantes. En parallèle, Éric aimerait s’associer dans un projet professionnel hors du commun. Au cabinet médical, Léa ne sait plus quel comportement adopter avec sa patiente.

Vendredi 21 novembre 2025 (épisode 469) : Alors que la police continue son enquête, les Mistraliens pensent avoir trouvé le véritable coupable. De son côté, Bahram tente de convaincre son mari de revenir sur sa décision. À la résidence, Vadim demande une seconde chance.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 17 au 21 novembre 2025

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…