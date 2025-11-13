Ici Tout Commence spoiler : une guerre à l’institut ! (vidéo épisode du 18 novembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Une guerre va être déclarée à l’institut dans quelques jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Il s’agit de Zoé et Coline, qui vont se battre pour devenir la témoin de Carla pour son mariage !











Publicité





Carla prend son mariage très au sérieux ! Pour désigner sa témoin, elle hésite entre ses deux amies, Zoé et Coline, prêtes à tout pour décrocher ce rôle. Pour les départager, Carla a imaginé une série d’épreuves. Zoé remporte la première haut la main, Coline lui assure qu’elle a gagné une bataille mais pas la guerre, déterminée pour la suite !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Ismaël fait un aveu bouleversant (vidéo épisode du 18 novembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1308 du 18 novembre 2025 : Zoé et Coline en guerre

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.