Ici Tout Commence spoiler : Ismaël fait un aveu bouleversant (vidéo épisode du 18 novembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Ismaël va enfin se confier à Léonard dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il va lui avouer que ce qu’il ressent pour lui est sincère mais aussi qu’il sait qu’il est gay depuis longtemps…











Publicité





Depuis des mois, Ismaël et Léonard se livrent à un véritable jeu du chat et de la souris. Incapable d’assumer ses sentiments — d’autant plus qu’il partage sa vie avec Bianca —, Ismaël est resté silencieux jusqu’à présent. Mais cette fois, il ne peut plus se taire.

Ému, Ismaël confie à Léonard les blessures de son passé, marquées par la difficulté d’accepter son homosexualité et par les mots durs de son grand-père, qui l’a rejeté lorsqu’il s’est confié à lui. Il lui avoue aussi que le jour où il l’a embrassé à Castelmont, en été, a été le plus beau de sa vie. Il avait voulu en parler à son grand-père, mais celui-ci est décédé à ce moment-là…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : les aveux de Ferdinand (vidéo épisode du 17 novembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1308 du 18 novembre 2025 : Ismaël se confie à Lénoard

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.