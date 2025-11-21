Masters de N’oubliez pas les paroles : le programme des demi-finales



Les quarts de finale des Masters de « N’oubliez pas les paroles » ont tenu toutes leurs promesses et offert des duels d’une intensité exceptionnelle. À l’issue de ces rencontres très disputées, les quatre maestros encore en course sont désormais connus, et les demi-finales s’annoncent déjà mémorables.











Les demi-finales : deux duels explosifs

🎙️ Laurens vs Margaux

Laurens, solide et impressionnant de régularité, affrontera la légendaire Margaux, plus grande gagnante de l’histoire du jeu. Un choc XXL entre deux candidats capables de faire exploser les scores.

🎤 Arsène vs Jennifer

Arsène, brillant et stratégique, retrouvera Jennifer, dont la maîtrise et l’expérience ont encore fait leurs preuves. Un duel qui pourrait basculer à tout moment tant les deux maestros sont proches en niveau.

Ce soir : un best-of exceptionnel sur France 2

En attendant ces demi-finales très attendues, France 2 propose ce soir un best-of spécial des Masters. L’occasion de revivre les moments les plus marquants de cette édition : performances mythiques, retournements de situation, et instants d’émotion qui ont marqué les téléspectateurs.



Le programme de la suite de la compétition

Samedi à 18h30 : coup d’envoi des matchs allers des demi-finales.

Samedi soir dès 21h10 : place aux matchs retours, suivis de la grande finale, qui sacrera le maître suprême de ces Masters 2025.

Les derniers épisodes s’annoncent palpitants et pourraient bien entrer dans l’histoire de l’émission. Les maestros n’ont pas dit leur dernier mot !