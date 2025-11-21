Quotidien du 21 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité
Quotidien du 21 novembre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Quotidien : les invités du 21 novembre 2025
⭐ Isabelle Ithurburu – « Stars à domicile » sur TF1 le 28 novembre
🎤 Disiz – « On s’en rappellera pas »
🧠 Hugo Micheron – Co-fondateur d’Arlequin AI
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 21 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.