Miss France 2026 : rendez-vous le samedi 6 décembre sur TF1

Le 6 décembre prochain, la France s’apprête à couronner sa nouvelle reine de beauté. Parmi les 30 Miss régionales, qui vivent depuis plusieurs semaines une aventure exceptionnelle, une seule deviendra Miss France 2026 sur la scène du Zénith d’Amiens. Pour cette 31e élection de Miss France, Jean-Pierre Foucault sera une nouvelle fois aux commandes du grand show en direct sur TF1 !











Avant de fouler la mythique scène du concours, les candidates se sont envolées pour la Martinique, « l’île aux fleurs », où elles ont vécu un voyage mémorable. Désormais, place au spectacle : le prime nous embarquera pour « LE VOYAGE DES MISS », une aventure captivante à travers les époques, les régions et même le futur !

Cette soirée événement mettra à l’honneur les incontournables du show :

✨ Les prises de parole tant attendues

✨ Le tableau régional et les costumes traditionnels

✨ Une participation exceptionnelle de la Garde Républicaine

🎉 Grande nouveauté cette année : 12 candidates seront pré-sélectionnées pour prétendre au titre, un challenge qui promet encore plus de suspense et d’émotion !



La nouvelle Miss France 2026 pourra compter sur le soutien de sa Marraine, un rôle inédit confié à Camille Cerf, Miss France 2015, qui l’accompagnera durant toute son année de règne.

Alors… qui succédera à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 ? Réponse le samedi 6 décembre dès 21h10, en direct du Zénith d’Amiens, sur TF1 !