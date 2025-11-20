Star Academy estimations : Théo P. devant, Victor et Léane au coude à coude ! (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est demain qu’aura lieu le 6ème prime en direct et l’élimination d’un 5ème académicien.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Théo P. qui est toujours en tête avec 38,5% des votes.







Il est en légère baisse alors derrière, ça resserre entre Victor et Léane, respectivement à 31% et 30% ! C’est plus serré que jamais cette semaine, difficile de faire un pronostic quant à l’élève qui sera sauvé par le public et celui ou celle qui sera éliminé ensuite par les académiciens.

Les téléspectateurs auront la responsabilité de sauver l’un des trois nominés, tandis que le destin des deux autres reposera entre les mains des académiciens. Ces derniers devront décider, vendredi soir à la fin du prime, lequel pourra réintégrer le château.



Selon vous, qui mérite de poursuivre l’aventure ? Qui doit partir ? À vous de voter pour votre candidat préféré et de partager votre opinion en participant à notre sondage. Rappelons toutefois que ce sondage reste purement indicatif : seuls vos votes officiels sont pris en compte !

Sondage Star Academy nominations semaine 5

Ce sondage est terminé (depuis 5 jours). Qui doit rester au château ? Théo L. 43.16% Léane 39.41% Ema 17.43%

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.