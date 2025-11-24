N’oubliez pas les paroles du 24 novembre : Angélique continue et fait grimper ses gains !

N’oubliez pas les paroles du 24 novembre 2025, 3 victoires pour Angélique – Angélique a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Pour la reprise après les masters, elle a réussi à conserver son micro d’argent et a faire monter ses gains.


Capture FTV


N’oubliez pas les paroles du lundi 24 octobre 2025, Angélique continue

Dans le détail ce lundi soir, Angélique n’a rien gagné sur la première émission mais elle a ensuite remporté la jolie somme de 10.000 euros sur la seconde. Elle totalise ainsi déjà 30.000 euros en 3 victoires !

N’oubliez pas les paroles du 24 novembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

N'oubliez pas les paroles du 24 novembre : Angélique continue et fait grimper ses gains !
