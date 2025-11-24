Star Academy 2025 : les artistes invités du 7ème prime dévoilés !



Star Academy, liste des stars invités du 7ème prime du samedi 29 novembre 2025 – Trois jours après le sixième prime de la Star Academy 2025 et l’élimination de Léane, les académiciens préparent déjà le prochain prime ce lundi avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce samedi 29 novembre 2025 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Il s’agit du prime des destins liés, toute la semaine les élèves évoluant en binômes (Sarah et Ambre, Bastiaan et Mélissa, Victor et Léa, Théo L. et Lily, Anouk et Théo P., et Léo et Jeanne). Les binômes non nominés cette semaine auront la chance de chanter avec : Gims, Linh, Tina Arena, et Superbus.

Chansons et élèves pressentis :

– Gims « Zombie » – Sarah, Bastiaan, Mélissa, Léa, Théo L., et Victor

– Gims « Ninao » et « Parisienne » – tous pressentis

– Linh « Ne me dis plus jamais » – Ambre, Léa, Anouk, Victor

– Tina Arena « I want to spend my lifetime loving you » – les garçons

– Superbus « Lola » – Sarah, Jeanne, Mélissa, Lily, Ambre et Léo



Ed Sheeran partagera un duo sur « Camera » au Zénith lundi prochain. Ils passeront une audition mercredi.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.