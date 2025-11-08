Plus Belle La Vie spoilers : le plan de Barbara, un retournement, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 10 au 14 novembre 2025)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 10 au 14 novembre 2025 – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le chantage de Chabrol, qui fait chanter Louis et ses complices.







Si Louis pense à fuir pour protéger Barbara et ses amis, Chabrol le signale à la police ! C’est Ariane qui le retrouve avant qu’il ne réussisse à partir. Elle lui ordonne de retourner chez Barbara… Celle-ci, désemparée après avoir découvert qu’il était parti avec toutes ses affaires, exige des explications. Louis est contraint de tout lui dire sur le chantage de Chabrol. Barbara va alors avoir un plan pour le sortir de là…

En fin de semaine, un revirement va impliquer la police du Mistral. Et de son côté, Laura tourne la page et démarre une nouvelle vie en tant qu’agent de sécurité. Eric, qui lui rend visite, décide lui aussi de changer de vie en démissionnant du Pavillon des Fleurs.



Quant à Baptiste, il fait la connaissance de Chloé…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 novembre 2025

Lundi 10 novembre 2025 (épisode 460) : Une situation préoccupante oblige Louis à passer aux aveux. Au Pavillon des fleurs, la rencontre entre Baptiste et Chloé est électrique. De son côté, Thomas hésite sur le choix de ses futures études et se confie à Riva.

Mardi 11 novembre 2025 (épisode 461) : Les Mistraliens sont déterminés à aider un des leurs, quoi qu’il en coûte. Alice, quant à elle, reçoit une étrange proposition. Alors qu’il retrouve Le pavillon après sa mission à Massalia, Eric ne se sent plus à sa place.

Mercredi 12 novembre 2025 (épisode 462) : Grâce à une aide précieuse, Barbara met son plan à exécution. Au Mistral, Baptiste et Chloé font table rase du passé et se confient sur leurs difficultés respectives. De son côté, Eric rend visite à Laura à son nouvel emploi.

Jeudi 13 novembre 2025 (épisode 463) : Chabrol continue de faire chanter les Mistraliens. Mais ces derniers n’ont pas dit leur dernier mot et reçoivent l’aide d’un complice imprévu. A quelques heures de l’oral du barreau, Apolline fait face à un léger imprévu.

Vendredi 14 novembre 2025 (épisode 464) : Un retournement inattendu implique les policiers dans l’affaire. Revenant de son séjour à Paris, Mirta demande à Luna de s’investir dans l’éducation de son petit-fils. Au cabinet médical, une visite de contrôle se transforme en séance confession.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 10 au 14 novembre 2025

vidéo à venir

