Grands reportages du 8 novembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 8 novembre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Saint-Maur : au coeur d’une prison de haute sécurité » (inédit)

C’est l’une des prisons les plus sécurisées de France : une maison centrale qui regroupe certains des détenus les plus dangereux du pays. Depuis un demi-siècle, elle a vu passer des figures tristement célèbres comme Carlos, Jean-Claude Romand ou Youssouf Fofana. Pendant plusieurs mois, de manière exceptionnelle, une équipe de Grands Reportages a pu filmer le quotidien de cet établissement hors normes.

Entourée d’un double mur d’enceinte, équipée de filets anti-hélicoptères et surveillée par plus de 300 caméras, cette prison ressemble à un véritable bunker. Dans un environnement où chaque objet peut devenir une arme, la sécurité est un combat de chaque instant. Les journalistes ont pu accéder au plus grand quartier d’isolement de France, aux ateliers de menuiserie et aux commissions de discipline, où chaque décision peut avoir de lourdes conséquences.



Ils y ont également rencontré plusieurs détenus : Jean-Yves, 64 ans, bientôt libéré après 21 ans d’incarcération ; Thierry, condamné à perpétuité, qui refuse l’idée même de sortir ; et Vladimir, employé en cuisine, qui suit des cours de guitare pour préparer sa réinsertion.

Ce documentaire rare plonge sans détour dans le quotidien des détenus et du personnel pénitentiaire, au cœur de l’une des prisons les plus fermées et les plus surveillées du pays.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Changement de propriétaires – Saison 4 Episode 4 » (inédit)

Ils abritent nos souvenirs, nos rêves, nos secrets… Nos maisons sont bien plus que de simples murs : elles racontent nos vies. Acheter ou vendre un bien, c’est souvent tourner une page, parfois repartir de zéro. Chaque année, près d’un million de transactions immobilières sont conclues en France — autant d’histoires humaines, pleines d’émotions, de doutes et d’espoirs.

En Dordogne, Émilie et Thomas ont un projet un peu fou : offrir une maison à Pascal, le père d’Émilie, qui n’a jamais été propriétaire. Avec 27 000 euros et beaucoup de courage, ils rénovent une vieille bâtisse pour en faire un cocon chaleureux… sans rien lui révéler. Après des mois d’efforts, la surprise est à la hauteur de leurs attentes.

Pierre et Audrey, eux, quittent la région parisienne pour s’installer en Bretagne avec leur famille recomposée. Après de nombreuses visites, ils trouvent enfin la maison de leurs rêves et se lancent dans de grands travaux, entourés de leurs proches.

À Vannes, Marvin et Valentin, amis depuis l’enfance, décident de concrétiser un vieux rêve : devenir propriétaires d’un bar. Mais entre inondations, plancher endommagé et démarches administratives interminables, la réalité de l’entrepreneuriat leur réserve bien des obstacles.

Enfin, à Sélestat, Lucas, jeune chef ambitieux, redonne vie à la plus ancienne auberge de la ville. Son pari : transformer cette winstub classée en restaurant gastronomique. Un défi à la fois technique et administratif, mené avec passion et persévérance.