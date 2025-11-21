Star Academy du 21 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 21 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens au château.











Les élèves non nominés partent tôt en direction du plateau du prime pour les répétitions. Mélissa prépare l’ouverture sur « Dernière danse » d’Indila.

Au château, quand ça sonne pour le cours de sport des nommés de Ladji, seul Victor est levé ! Il va réveiller Théo P. et Léane, qui ne se sont pas levés. Il est en colère. Pendant le cours, Léane craque et se met à pleurer. Ladji essaie de les déstresser.

Après le cours, Victor et Théo P. se confient. Ils pensent au prime, à leurs nominations, et ils ont peur.



Sur le plateau, Théo L. répète « Caruso » qu’il interprétera avec un invité surprise sur le prime.

Au château, Marlène reçoit les nommés au théâtre pour leur faire bosser leurs chansons. Léane sur « Heal the World » de Michael Jackson, Théo P. sur « Petite Marie » de Francis Cabrel, et Victor sur « Mourir du scène » de Dalida.

Sur le plateau, Ambre répète son tableau chanté / dansé.

Les nommés font leurs lettres en cas d’élimination. Une première pour Victor ! Et petit à petit, tous les élèves rentrent au château. Dehors, un food-truck les attend ! Au programme, burger / frites et une table prête en salle de danse.

Bastiaan appelle ses parents, ils tentent de le rassurer vis à vis de son oeil enflé par un orgelet.

