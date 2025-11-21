Ici Tout Commence spoiler : Denis choqué face à Teyssier qui... (vidéo épisode du 26 novembre)



Ici tout commence spoiler – Denis Sanko, le mari de Jeanne, va faire ses premiers pas en tant que prof de l’hôtel d’application dans quelques jours dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence ». Et on peut dire qu’il n’est pas encore prêt pour le franc parler d’Emmanuel !











Alors que Denis donne son premier cours à Mattéo et Jim, Teyssier passe et il l’interpelle pour avoir son avis. Avec son légendaire sens de la répartie, Emmanuel envoie balader sans ménagement ses deux élèves, qui n’ont pas du tout été à la hauteur. Denis est sous le choc, il n’imaginait même pas qu’on pouvait parler comme ça aux élèves…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1314 du 26 novembre 2025 : Denis donne son premier cours

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



