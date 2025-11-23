Un dimanche à la campagne du 23 novembre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)



Un dimanche à la campagne du 23 novembre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 23 novembre 2025 : sommaire et invités

Aujourd’hui, « Un dimanche à la campagne » nous ouvre une nouvelle fois les portes d’une parenthèse chaleureuse et intime. Pour ce numéro inédit, Frédéric Lopez accueille trois invités aux parcours aussi riches que différents :

⛵ Loïc Peyron, légende de la voile, qui reviendra sur une vie rythmée par les océans, l’audace et l’envie permanente d’horizon.



🎭 Natacha Lindinger, comédienne aussi talentueuse que discrète, qui se confiera sur son métier, ses choix et ce qui la fait vibrer loin des plateaux.

🎤 Thomas Angelvy, humoriste et créateur de contenu, dont l’énergie et la sincérité viendront apporter une touche de fraîcheur et de spontanéité à cette rencontre.

Entre confidences, rires, souvenirs et moments suspendus, l’émission promet une immersion pleine d’humanité dans leurs histoires, leurs sensibilités et leurs rêves. Un dimanche tout en douceur, à partager sans modération.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 23 novembre 2025