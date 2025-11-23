

66 minutes du 23 novembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d'en découvrir le sommaire.





66 minutes du 23 novembre 2025, sommaire

🔵 Amine Kessaci : la cible

Ces images prennent aujourd’hui une dimension particulière. Il y a trois ans, bien avant que le drame ne touche son petit frère, nous avions rencontré Amine Kessaci. À 19 ans, il menait déjà une lutte déterminée dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône) pour éloigner les jeunes du trafic. Aujourd’hui, ces images résonnent avec une intensité nouvelle et renvoient aux origines d’un fléau qui finira par emporter son petit frère, tué en pleine rue. Sans le savoir, la tragédie était déjà en cours. Cette semaine, Amine marche encore : il participe à une marche blanche en hommage à Mehdi, abattu il y a quelques jours. Un drame supplémentaire, mais pas une défaite. Il continue de s’exprimer, d’alerter, d’agir. Grâce à des archives inédites et un témoignage bouleversant, « 66 Minutes » retrace le parcours de ce jeune engagé, aujourd’hui symbole d’une génération qui refuse de renoncer face à une guerre silencieuse.

🔵 Testez, c’est payé

Alimentation, produits d’hygiène, cosmétiques, voire nuits d’hôtel : partout en France, des milliers de consommateurs testent gratuitement toutes sortes de services et de produits. Les méthodes se multiplient pour ceux qui veulent se faire plaisir tout en gagnant parfois un peu d’argent. Mais comment profiter de ces opportunités ? L’entreprise « Testez pour nous » compte 50 000 testeurs dans tout le pays. Chaque jour, des tests en laboratoire y sont organisés et, en échange, les participants repartent avec un chèque cadeau. Mais qui sont ces adeptes des tests gratuits ? Et surtout, quels pièges faut-il éviter ?



🔵 Les odeurs de la discorde

Restaurants, usines, décharges, exploitations agricoles… les mauvaises odeurs empoisonnent le quotidien de millions de Français. Elles représentent même aujourd’hui la deuxième cause de plainte après le bruit. Invisibles mais omniprésentes, elles génèrent tensions de voisinage, pétitions et jusqu’à des actions en justice. Pour lutter contre ces nuisances, des experts spécialisés mènent de véritables enquêtes pour retrouver leur origine. Quels recours pour ceux qui vivent constamment incommodés ? Et comment lutter durablement contre ce fléau discret mais grandissant ?

🔵 Chauffage : ils baissent la facture, pas la température !

Avec l’arrivée du froid, les radiateurs se remettent en marche… et les factures aussi. En moyenne, les Français dépensent plus de 1 600 euros par an pour se chauffer, un budget conséquent dans un contexte où les prix de l’énergie restent instables. Résultat : un Français sur cinq reconnaît avoir froid chez lui en hiver, faute de moyens suffisants pour bien chauffer son logement. Mais certains refusent de subir cette situation. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont trouvé des solutions pour affronter l’hiver sans se ruiner.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 La brasserie qui défie le temps

C’est un lieu comme on n’en trouve presque plus. À deux pas de la gare Saint-Lazare, la brasserie Mollard (Paris 8ᵉ) fait battre le cœur de la capitale depuis 1895. Son décor somptueux, classé aux Monuments Historiques, ses serveurs en tenue impeccable et ses plats emblématiques servis à la française en font un endroit où le temps paraît suspendu. Mais derrière les miroirs gravés et les mosaïques Art nouveau, une équipe de passionnés fait vivre chaque jour ce monument de la gastronomie parisienne.

Stéphane Malchow, le patron et arrière-petit-fils du repreneur, veille sur chaque détail : de la cave aux cuisines, du moindre luminaire aux produits minutieusement choisis à Rungis (Val-de-Marne). Arnaud, le chef, officie derrière les fourneaux depuis trente ans. Ici, tout est fait maison : omelette surprise flambée, bar en croûte, millefeuille exécuté dans les règles de l’art… Dans cet établissement, la tradition n’est pas qu’un mot, c’est une promesse.

Un service, une atmosphère, une magie. Mollard n’est pas une brasserie comme les autres. C’est un spectacle vivant où la cuisine devient patrimoine et où chaque repas se transforme en parenthèse enchantée.