C à vous du 11 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 11 décembre 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Pouvoir d’achat, négociations commerciales, courses de Noël à crédit, Shein,… Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres http://E.Leclerc, est ce soir l’invité de C à Vous

🔵 « Je n’ai pas une tête de tueur » : retour sur l’expertise psychologique de Dominique Pelicot avec Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne, auteur de « Fétiche 45 : les autres vies de Dominique Pelicot », (Seuil)



🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Julia Vignali pour l’émission « Affaire conclue : Le conte de Noël », diffusée le 12 décembre sur France 3

✨ Laurent Voulzy pour son album best of « 21 souvenirs » et ses dates de tournée à la Salle Pleyel les 19, 20 et 21 janvier et 25 et 26 juin

✨ Arthus pour deux shows inédits de son spectacle éponyme qui auront lieu

les 27 & 28 mars à Paris Défense Arena

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 11 décembre 2025 à 19h sur France 5.