C à vous du 11 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

Publicité

C à vous du 11 décembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 11 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Capture France 5


Publicité

🔵 Pouvoir d’achat, négociations commerciales, courses de Noël à crédit, Shein,… Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres http://E.Leclerc, est ce soir l’invité de C à Vous

🔵 « Je n’ai pas une tête de tueur » : retour sur l’expertise psychologique de Dominique Pelicot avec Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne, auteur de « Fétiche 45 : les autres vies de Dominique Pelicot », (Seuil)


Publicité

🔵 Dans la suite de C à vous :
✨ Julia Vignali pour l’émission « Affaire conclue : Le conte de Noël », diffusée le 12 décembre sur France 3
✨ Laurent Voulzy pour son album best of « 21 souvenirs » et ses dates de tournée à la Salle Pleyel les 19, 20 et 21 janvier et 25 et 26 juin
✨ Arthus pour deux shows inédits de son spectacle éponyme qui auront lieu
les 27 & 28 mars à Paris Défense Arena

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 11 décembre 2025 à 19h sur France 5.

A LIRE AUSSI
C à vous du 10 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 10 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
La Grande Librairie du 10 décembre 2025 : invités et sommaire
La Grande Librairie du 10 décembre 2025 : invités et sommaire
La femme de Jimmy Mohamed l’accuse de violences psychologiques et d’un double discours sur la nutrition
La femme de Jimmy Mohamed l'accuse de violences psychologiques et double discours sur la nutrition
C à vous du 9 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 9 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)


Publicité


Retour en haut