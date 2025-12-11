Un Si Grand Soleil Spoiler : Dimitri s’en sort, Lucas fait un pas vers Alice (épisode du 15 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1814 du 15 décembre 2025 – Tout est bien qui finit bien pour Alix, Lucas et Dimitri dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, grâce au plan de Bernier, ils vont tous s’en sortir ! Dimitri a été retrouvé inconscient et il est hospitalisé d’urgence alors qu’il fait un début de septicémie.











Il est pris en charge à temps et s’en sort ! Lucas vient le voir et ils se disent qu’ils sont amis. Lucas précise que c’est grâce à Alix qu’il a été sauvé et qu’ils sont désormais hors de danger.

Emma rentre de Paris et conseille à Lucas d’aller voir Alix. Il se rend à la galerie et remercie Alix pour tout ce qu’elle a fait pour lui. Il lui propose de prendre un café ensemble un de ces jours, Alix est bouleversée.

A l’hôpital, Claire vient voir Dimitri. Il lui avoue avoir été séquestré mais que tout va bien désormais. De son côté, Claire a accepté une mission prévention du cancer du sein en prison. Au même moment, Hélène apprend que sa remise en liberté conditionnelle a été refusée. Et ça co-détenue la drogue à son insu…



