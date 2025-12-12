C à vous du 12 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 12 décembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 « Pour le succès des armes » : Général Pierre de Villiers, ancien chef d’État-major des armées, nous parle de son nouveau livre publié aux éditions Fayard, ce soir dans

🔵 Maladies hivernales, vaccination, sommeil : dans le carnet de santé des Français. On en parle avec Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l’Union Française pour une médecine libre (UFMLS) et le Dr Damien Mascret, journaliste santé à France Télévisions



🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Disiz pour son album « On s’en rappellera pas » et sa tournée dans toute la France. Il interprétera en live « Try Try Try » sur scène en groupe.

✨ Amélie Nothomb pour son livre « Tant mieux », disponible aux éditions Albin Michel

✨ Jonathan Cohen et Magalie Lépine-Blondeau pour le film « L’âme idéale », en salle le 17 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 12 décembre 2025 à 19h sur France 5.