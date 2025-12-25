N’oubliez pas les paroles du 25 décembre : Angelina fait grimper ses gains

N’oubliez pas les paroles du 25 décembre 2025, 9 victoires pour Angelina – Angelina a signé deux nouvelles victoires ce jeudi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle a fait grimper ses gains et pourrait passer le cap des 10 victoires dès samedi soir !


N’oubliez pas les paroles du jeudi 25 décembre 2025, Angelina continue

Dans le détail ce jeudi soir, Angelina a gagné la somme maximale de 20.000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde. Elle sera de retour samedi soir, le vendredi étant désormais dédié aux best-of.

N’oubliez pas les paroles du 25 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

