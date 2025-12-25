Un Si Grand Soleil du 26 décembre : Chaligny piège Alix (résumé épisode 1822 en avance)



Un si grand soleil du 26 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1822 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 26 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Quelqu’un s’introduit dans la galerie d’Alix en pleine nuit et désactive l’alarme ! Il échange le certificat d’authenticité du tableau !

Claire monte en voiture, elle retrouve ensuite Hélène et lui donne un téléphone prépayé en cas de problème. Elle lui annonce qu’elle ne peut pas l’aider à partir en cavale, c’est trop risqué. Claire veut découvrir ce que prépare Zoé Cassis ! Elle veut trouver des éléments concrets pour la police. Hélène ne voit que son téléphone comme élément… Claire lui fait promettre que si elle trouve, elle se rendra à la police. Elle lui assure que oui.



A la galerie, Alix est avec Ulysse. Elle reçoit un message de l’acheteuse, qui valide la vente. Ulysse réclame un nouveau restaurant ce soir, ou une prime. Alix valide pour le resto. Lucas appelle Alix, il lui propose un diner à la maison avec Emma ce soir. Elle accepte. Ulysse comprend que leur resto tombe à l’eau.

Becker et Alain font encore du vélo. Clément fait que regarder l’annonce de son local commercial, elle a eu 12 vues en 4 jours. Alain pense qu’il le vend trop cher, Clément s’emporte. Il reçoit un appel pour la vente !

Cécile lit un article sur Hélène devant Florent. Elle lui dit que sa cliente s’est mis dans une sacrée panade. Florent confirme que c’est n’importe quoi, il parle d’un gâchis. Cécile lui demande s’il a eu des nouvelles, il assure que non.

L’homme qui a cambriolé la galerie retrouve Chaligny. Il lui dit que c’est fait et lui remet le certificat. Chaligny lui donne son argent.

En prison, Claire continue ses consultations. Elle dit au gardien qu’elle veut revoir Zoé Cassis, elle prétexte une bactérie retrouvée dans les analyses d’Hélène. Plus tard, Claire fait une prise de sang à Zoé et elle demande ensuite au gardien à entrer dans la cellule pour faire des prélèvements. Il dit qu’il ne peut pas, il n’a pas le droit. Quand Zoé repart, Claire remarque qu’elle met une main aux fesses au gardien !

Au commissariat, Aude dit à Becker que le signalement n’a rien donné. Elle pense qu’Hélène est toujours dans le coin, ils vont attendre de voir ce que donne l’appel à témoins de Midi Libre. Alex arrive, épuisé, il a passé la nuit à planquer devant chez David.

Alix arrive chez Emma et Lucas, elle a emmené le dessert. Ils s’installent dans le salon et trinquent. Ils lui disent que c’est grâce à elle s’ils vont mieux, Lucas tient à la remercier. Ça le touche tous les risques qu’elle a pris pour lui. Alix est bouleversée, elle lui explique qu’elle a voulu être là pour lui. Ils font un selfie tous les trois.

Yann vient voir Becker, il a reçu un mail concernant Alix Dardel… Un mail anonyme qui dit qu’elle s’apprête à vendre un faux tableau. Il aurait fait un faux certificat d’authenticité ! Becker lui demande d’enquêter.

Cécile cuisine quand Florent reçoit un message… Il prétexte devoir aller acheter du pain. C’est Claire qui l’attend en bas : c’est un maton, Franck Mersan, qui est le complice de Zoé Cassis, elle les a surpris ! Florent lui dit de le dire à la police. Elle lui reproche de ne pas se mouiller, Florent lui rappelle qu’il est avocat. Elle lui demande de l’aider… Pendant ce temps là, Cécile s’inquiète et découvre qu’ils ont du pain !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alix au plus bas, Claire amoureuse, les résumés jusqu'au 9 janvier 2026

