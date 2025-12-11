Star Academy du 11 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 11 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens au château.











La journée débute par un cours spécial en salle de danse. Une prof canadienne les attend pour un cours de… yoga du rire ! De quoi détendre les élèves et libérer le stress avant le prime de la tournée.

Après le cours, les académiciens décident de prendre le temps pour se répartir les duos avec les artistes sur le prime. Des choix qui créent des tensions entre Léa et Jeanne. Jeanne veut absolument chanter avec Pomme car c’est un rêve. Léa souligne le fait qu’ils ne doivent pas choisir dans cette étape.

Ils finissent par trancher pour : Calum Scott et Victor « Dancing On My Own »; Asaf Avidan et Léo « One Day »; Suzane et Anouk « Je t’accuse »; Gaëtan Roussel et Léa « Léa » (Louise Attaque); Hoshi et Mélissa « Ta marinière »; Patrick Fiori et Théo « 4 mots sur un piano »; et Pomme et Jeanne « Grandiose ».



Place ensuite au cours de danse de Jonathan, qui leur apprend la choré du tableau chanté / dansé sur « APT. » de Rosé et Bruno Mars. Jonathan leur annonce ensuite qu’il va continuer avec eux sur la tournée, il fera la direction artistique, mise en scène et chorégraphie. Il leur fait donc visiter le Tour Bus !

En salle de danse, Jeanne répète la choré du tableau et quand Ambre la rejoint, elle se met à pleurer. Elle lui dit qu’elle se sent nulle, Ambre lui conseille de prendre du recul.

Lucie et Fanny arrivent pour les attributions et répétitions du prime. Les délégués présentent les choix. Ils expliquent avoir réfléchi pour être cohérents. Les répétitrices ont de nouvelles annonces : Sarah, Ambre et Bastiaan vont faire un trio sur « Let’s talk about love » de Céline Dion. Et Bastiaan aura l’auto-portrait cette semaine.

Ouverture du calendrier de l’avent : une clé usb qui contient des messages vidéos des anciens. Et les élèves finissent leur soirée en répétant.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 11 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.