Ici Tout Commence spoiler : Carla et Bérénice paniquent, elles se font planter par... (vidéo épisode du 16 décembre)

Ici tout commence spoiler – Le mariage de Carla et Bérénice approche à grand pas dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais on peut dire qu’elles n’en ont pas fini avec le stress des préparatifs !











Dans quelques jours, Amaury continue de les prendre de haut et qualifie de « kitch » le thème de leur mariage. Il leur fait une proposition florale qui ne correspond en rien à ce qu’elles ont demandé ! Carla et Bérénice, déçues et tendues, lui demande de respecter leurs choix. Mais Amaury préfère lâcher l’affaire, il les plante à quelques jours du mariage !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1328 du 16 décembre 2025 : Carla et Bérénice se font planter par Amaury

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



