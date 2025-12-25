Un Si Grand Soleil Spoiler : Florent accepte d’aider Claire (épisode du 29 décembre)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1824 du 29 décembre 2025 – Florent va finalement accepter d’aider Claire dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Alors qu’il a menti à Cécile pour aller retrouver Claire, celle-ci n’est pas dupe et pense qu’il la trompe…











Publicité





Et dans quelques jours, Florent accepte finalement d’aider Claire à coincer le gardien pénitentiaire, qui est le complice de Zoé Cassis.

Florent se renseigne pour obtenir son adresse, il découvre qu’il a pris deux semaines de vacances… Claire et Florent planquent devant chez lui, ils décident d’attendre qu’ils sortent pour enter et fouiller !

Leur but est de faire tomber Zoé et Franck afin qu’Hélène se rende et retourne en prison sans danger. Florent parle à Claire de ses regrets sur la façon dont ils se sont quittés… Il s’excuse de l’avoir fait souffrir… Ces deux là auraient-ils toujours des sentiments l’un pour l’autre ?



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alix au plus bas, Claire amoureuse, les résumés jusqu’au 9 janvier 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici