Ici Tout Commence spoiler : Gaspard surprend Maya et Zoé qui... (vidéo épisode du 29 décembre)

Ici tout commence spoiler – Gaspard va surprendre Zoé et Maya dans une situation gênante dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il va les découvrir dans les robes de mariées de Carla et Bérénice !











Les deux jeunes femmes n’ont pas pu s’empêcher d’essayer les robes et elles s’imaginent princesses quand Gaspard les surprend derrière la fenêtre… Lui vient alors une idée pas très sympa. Il déclenche l’alarme à incendie afin de forcer Zoé et Maya à sortir dans le parc de l’institut avec les robes de mariées !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1338 du 29 décembre 2025 : Gaspard piège Maya et Zoé

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.