20h30 le dimanche du 11 janvier 2026 : les invités de Laurent Delahousse





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 11 janvier 2026 : la story Jean-Jacques Goldman

📺 Face à l’écran : Samuel Le Bihan

Figure incontournable du petit écran grâce à Alex Hugo, ce policier de montagne à la fois solitaire et meurtri, Samuel Le Bihan compte parmi les héros les plus appréciés de la télévision. Fort de trois décennies de carrière entre théâtre, cinéma et télévision, il demeure une personnalité attentive au monde, engagée et posée, incarnant une forme de sérénité discrète, à contre-courant de l’agitation ambiante.

🌍 Le club 20h30 : Analyse de la vision du monde du président américain Donald Trump

Sur le plateau de 20h30 le dimanche, Laurent Delahousse est aux côtés d’Asma Mhalla, essayiste, de Gallagher Fenwick, journaliste, et de Frédéric Encel, géopolitologue. Coup de pression au Venezuela, ambitions concernant le Groenland… jusqu’où Donald Trump est-il prêt à aller ?



