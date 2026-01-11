Un Si Grand Soleil spoilers : Charlotte face à Manu, Janet perd tout, les résumés jusqu’au 30 janvier 2026



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 30 janvier 2026 – Que va-t-il se passer fin janver dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que dans deux semaines, l’affaire du plagiat de Laurine et Jérémy va avoir de lourdes conséquences. Alors que Jérémy veut des explications, Laurine tient sa vengeance sur Janet Lewis : celle-ci démissionne de son poste de cheffe de service !

Pendant ce temps là, sous la pression de Sacha, Charlotte profère de graves accusations contre Manu. Alex va tout faire pour prouver que son ami est innocent et il va organiser une confrontation entre Charlotte et Manu au commissariat… Charlotte, touchée par la détresse d’Eve, finira-t-elle par dire la vérité ?



Quant à Pablo, son anniversaire ravive des tensions familiales. Hugo s’inquiète pour son fils et décide de l’aider.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 26 au 30 janvier 2026

Lundi 26 janvier 2026 (épisode 1844) : Jérémy est bien décidé à mettre les choses au clair avec Laurine. De son côté, Sacha fait encore pression sur Charlotte pour qu’elle couvre ses mensonges.

Mardi 27 janvier 2026 (épisodes 1845) : Paloma commence à douter : Jérémy lui aurait-il caché certaines choses concernant l’affaire du plagiat ? Pendant ce temps, Charlotte sollicite Salomé pour une faveur de taille.

Mercredi 28 janvier 2026 (épisode 1846) : L’anniversaire de Pablo ravive des tensions familiales enfouies. Charlotte, de son côté, est bouleversée en découvrant la détresse d’Ève.

Jeudi 29 janvier 2026 (épisode 1847) : Janet quitte son poste de cheffe de service à l’hôpital : qui prendra sa succession ? Alex, lui, remue ciel et terre pour prouver l’innocence de Manu.

Vendredi 30 janvier 2026 (épisode 1848) : L’heure de vérité approche : Charlotte fait face à Manu au commissariat. Va-t-elle finir par craquer sous la pression ? Hugo, inquiet, décide d’agir pour aider Pablo.

