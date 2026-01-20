C à vous du 20 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 20 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 « Le cœur lourd », le nouveau livre d’Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, philosophe, académicien, et producteur de l’émission « Répliques » sur France Culture

🔵 Un an après la mort de Catherine Laborde, le récit bouleversant de son mari. Thomas Stern, veuf de Catherine Laborde et philosophe, est l’invité de C à Vous à l’occasion de la sortie de son livre « Y a-t-il une vie après ta mort ? » aux éditions Robert Laffont



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Diego Accettulli, fondateur de Oggi Pasta

🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Alessandra Sublet pour le livre “Toi que je n’attendais plus” aux éditions Robert Laffont

🎭 Michel Boujenah pour la pièce de théâtre “Toute la famille que j’aime”, au Théâtre des Variétés

🎶 Lilly Wood & The Prick pour l’album “Christina”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 20 janvier 2026 à 19h sur France 5.