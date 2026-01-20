Un Si Grand Soleil Spoiler : Manu comprend qu’il a été piégé ! (épisode du 22 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1842 du 22 janvier 2026 – Les choses ne vont pas s’arranger pour Manu dans les prochains jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, la capitaine Aude Ruiz débarque chez Manu et Eve pour une perquisition.











Sous les yeux de Manu et son avocat, Maître Levars, elle retrouve la veste d’où provient le bouton qu’elle a trouvé sous un coussin du canapé des Guérin. Manu assure avoir pu le perdre une autre fois où il est allé chez eux mais Aude assure que ça confirme la version de Charlotte, qui dit s’être agrippée à sa veste…

Quand la police s’en va, Levars avoue à Manu que cette histoire de bouton ne va pas les aider. Mais il compte demander une confrontation avec Charlotte.

De son côté, malgré les apparences, Aude doute de Charlotte. Elle explique à Becker et Cécile que le fait que l’adolescente est fugué de sa sortie scolaire pour une simple dispute avec d’autres élèves révèle qu’elle était déjà perturbée avant l’agression. Elle se demande si elle ne cache pas autre chose. Becker est d’accord et lui demande de chercher dans ce sens.



En fin de journée, Manu se confie à Alex : il pense que quelqu’un l’a piégé en utilisant Charlotte et en l’aidant à tout mettre en scène !

