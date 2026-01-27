C à vous du 27 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 27 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Réseaux sociaux, Trump et la post-vérité, Iran… Roger-Pol Droit, philosophe et écrivain, auteur de « La grande pagaille – Le vrai, le faux et notre indifférence », co-écrit avec Monique Atlan, est notre invité

🔵 Incendie à Crans-Montana : porte verrouillée, mousse insonorisante… ce que révèlent les auditions du couple Moretti. Décryptage avec Damien Delseny, journaliste, chef du service police-justice du Parisien-Aujourd’hui en France



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de #CàVous cette semaine : Théo Lignani, Créateur de contenu food

🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Raï pour son livre « Les buts de ma vie », aux éditions Faces Cachées

🎶 Bénabar pour l’album « Le soleil des absents », disponible à partir du 30 janvier

🎶 Pascal Obispo pour l’album « Héritages », disponible en mai prochain

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 27 janvier 2026 à 19h sur France 5.