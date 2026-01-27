Un Si Grand Soleil Spoiler : Alex grille Charlotte et Sacha ! (épisode du 29 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1847 du 29 janvier 2026 – Et si Alex était finalement l’homme de la situation dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Déterminée à prouver l’innocence de Manu, Alex va passer à l’action et faire une découverte capitale dans quelques jours.











Alex demande à Elise de le remplacer au commissariat, prétextant un rendez-vous médical… Mais en réalité, Alex suit Charlotte après le lycée.

Alors que Charlotte a appris la confrontation organisée par la juge avec Manu le lendemain, elle a insisté pour voir Sacha. Alex la suit donc pile au bon moment, il est là quand Sacha la retrouve à moto et l’emmène ! Pris dans l’urgence, Alex fait une photo de la moto et de la plaque d’immatriculation, mais elle est un peu floue et il s’en veut… Mais maintenant, il est certain que Charlotte cache quelque chose et voit un homme.

Plus tard, Charlotte et Sacha sont à la plage pour parler. Charlotte explique à Sacha qu’elle sera incapable de mentir face à Manu. Elle est décidée à dire la vérité ! Sacha insiste pour qu’elle continue de mentir encore une semaine, Charlotte refuse. C’est alors que Sacha décide de lui faire du chantage : si elle ne fait pas ce qu’il lui dit, il diffusera leur vidéo intime !



