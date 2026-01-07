Demain Nous Appartient spoiler : Karim déçu face à Emilie qui... (vidéo épisode du 12 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Karim a un coup de coeur pour Emilie dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais alors que ces deux là enchainent les dates, ils n’arrivent pas à passer à la vitesse supérieure !











Et dans quelques jours, alors qu’ils ont passé une très belle soirée tous les deux, Karim s’apprête à embrasser Emilie… Mais elle prend les devant et l’embrasse sur la joue ! Elle le prend ensuite dans les bras avant de s’en aller.

Karim est déçu… Se passera-t-il un jour quelque chose entre eux ? Ou resteront-ils au stade de l’amitié ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2116 du 12 janvier 2026 : Emilie recale Karim

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.