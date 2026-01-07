Un Si Grand Soleil du 8 janvier : Marsan passe à l’action, Janet furieuse (résumé épisode 1832 en avance)



Un si grand soleil du 8 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1832 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 8 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Claire appelle Janet, qui se dit désolée pour son père. Claire dit être malade, elle a chopé un virus et ne pourra venir assurer sa garde. Janet assure qu’ils pourront se débrouiller sans elle au moins pendant 24h. En réalité Claire est en voiture…

C’est très tendu entre Florent et Cécile. Elle lui dit qu’il l’a bien prise pour une imbécile, Claire est impliquée dans la cavale d’Hélène et il le savait. Elle pense que c’est pour ça qu’il la voyait en cachette, Florent nie. Elle lui demande s’il l’a aidé, il dit préférer ne pas lui répondre. Cécile est convaincue que Claire est impliquée autant que son père et qu’elle l’a supplié de l’aider. Il met un terme à la discussion et s’en va.



Yann annonce à Becker qu’ils ont les résultats pour le tableau. C’est un vrai, Becker change de visage… Yann débarque ensuite à la galerie pour restituer le tableau. Il annonce que l’expertise est déjà terminée, c’est un vrai ! Il dit à Alix que l’affaire va être classée sans suite. Alix lui rétorque qu’elle va mettre la clé sous la porte à cause d’eux. Yann lui dit qu’elle devrait se poser des questions sur sa gestion… Elle promet de parler de la police de Montpellier dans la presse.

Marsan prépare une seringue quand on l’appelle, c’est Zoé Cassis. Elle annonce que la joueuse sera au golf dans une heure ! Marsan dit être prêt à partir. Zoé stresse, elle a peut qu’elle ne donne pas le numéro du coffre. Mais Marsan assure qu’après 3 jours sans boire, elle sera ravie de collaborer. Il raccroche et rassemble ses affaires, dont une arme…

Alix et Ulysse sont dans la galerie vide. Alix regrette d’avoir accepté l’offre ridicule de l’acheteuse… Ulysse reproche à la police de ne pas avoir cherché à savoir pourquoi le certificat était faux. Elle pense que c’est Becker qui s’acharne, Ulysse pense plus à Chaligny. Il se demande comment il s’y est pris pour le faux certificat mais Alix dit qu’ils s’en fichent : il faut tourner la page et foncer !

Aude est avec Becker, elle a du mal à imaginer Victor organiser seul la cavale d’Hélène. Elle pense que Claire est dans le coup et qu’il la protège. Becker pense pareil. Il la laisse interroger encore Claire, elle a 24h avant la fin de garde à vue de Victor.

Au golf, une joueuse arrive et Franck Marsan l’observe… Claire est là aussi avec sa voiture. Elle se gare près de la voiture de Marsan…

Alix remet le tableau à l’acheteuse. Elle lui dit qu’elle a fait un très joli coup, elle savait très bien que c’était un vrai. Alix annonce que la galerie ferme ses portes définitivement.

Becker reçoit un appel, l’acheteur est prêt à faire une offre mais son entrepreneur a confirmé qu’il doit faire refaire toute l’électricité. Il lui propose 180000 euros. Becker refuse, ce n’est pas assez. Ils concluent sur 190000 euros, il va lui envoyer l’offre dans la journée. Becker saute de joie.

Alix retrouve Claudine et Janet, elle leur offre des tableaux. Janet la remercie et s’excuse d’avoir douté d’elle. Alix assure qu’elle va rebondir.

Marsan approche la joueuse, ils discutent quand il attrape la seringue. Claire l’observe et assiste à la scène !! Elle veut passer un appel mais n’a pas de réseau ! Elle voit Marsan mettre la joueuse dans son coffre. Son téléphone se met à vibrer… Marsan entend le bruit et regarde autour. Il ne la voit pas et s’en va.

Janet rentre avec son tableau. Becker lui demande ce que c’est, Janet lui explique que c’est un cadeau d’Alix, qui est en liquidation judiciaire. Elle lui dit que c’est sa faute. Il dit avoir fait correctement son travail. Becker lui reproche de ne pas accepter l’achat de son chalet, Janet l’envoie balader : elle s’en fiche de son chalet et n’en peut plus d’en entendre parler ! Elle lui dit qu’il peut aller dormir chez Alain pour parler de son chalet avec lui. Elle claque la porte.

Claire appelle le commissariat mais ça ne répond pas. Elle appelle Florent, elle lui dit de prévenir la police que Marsan a kidnappé la golfeuse. Elle le suit en voiture, elle veut qu’il prévienne la police. Elle partage sa position avec lui. Florent lui dit de ne surtout rien tenter seule. Claire sort de sa voiture et observe Marsan qui enlève la joueuse du coffre… Elle fait des photos et prend de gros risques en se rapprochant. Marsan la surprend et la menace de son arme !

