Demain Nous Appartient spoilers : les vacances tournent au drame, Bart doute, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 5 au 9 janvier 2026)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 5 au 9 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton sétois « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les vacances de Cloé, Raphaëlle, Maud et Judith. Elles vont mal démarrer : leur voiture tombe en panne à 1h de marche de leur gîte et sans aucun réseau ! Le lendemain, alors qu’elles font une randonnée en forêt, des coups de feu retentissent… En fin de semaine, elles vont faire une découverte glaçante.

Pendant ce temps là, Erica est harcelée et Bart doute avant de signer l’association avec Philippine pour le Spoon… Quant à Georges, il va mal et Mona doit intervenir.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 5 au 9 janvier 2026

Lundi 5 janvier 2026 (épisode 2111) : Adam s’en prend violemment à Pedro. Chloé et Raphaëlle cachent la vérité à Judith et Maud. L’état de Georges inquiète ses proches.

Mardi 6 janvier 2026 (épisodes 2112) : Le séjour des filles commence mal. Mona intervient sans demander l’avis de Georges. Arthur se mêle de la vie privée de Karim.

Mercredi 7 janvier 2026 (épisode 2113) : En pleine randonnée, des coups de feu retentissent. Pour combler son désir de maternité, Soraya songe à une alternative. Karim prévoit un date pour le moins original.

Jeudi 8 janvier 2026 (épisode 2114) : Erica décide d’agir face à celui qui la harcèle. Bart remet en question la signature pour la cogérance du Spoon. Gabriel est catégorique quant à la proposition de Soraya.

Vendredi 9 janvier 2026 (épisode 2115) : Chloé et Raphaëlle font une découverte glaçante. Au Spoon, l’ambiance s’avère particulièrement tendue. Noor peine à décrypter les signaux que lui envoie Romain.



VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 5 au 9 janvier 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…